Freestyleskiester Eileen Gu schittert nu ook met goud op de halfpipe: “Ik kan niet geloven dat dit echt is!”

Ze doet het opnieuw. De Chinese Eileen Gu, een van de grootste talenten in het freestyle skiën, heeft nu ook de olympische titel veroverd op de halfpipe. Het 18-jarige fenomeen verovert daarmee in Peking op alle onderdelen van het freestyleskiën een medaille.

Met het gebrul van thuisfans die haar aanmoedigden, gleed en sprong de Chinese ‘sneeuwprinses’ Eileen Gu naar de overwinning in de finale van de halfpipe freestyleskiën voor vrouwen op vrijdag en claimde haar zo tweede gouden medaille op de Olympische Winterspelen in Peking.

Gu, die een van de populairste gezichten van de Winterspelen is geworden, had vanaf het begin de volledige controle over de wedstrijd en zweefde hoger dan elke andere skiër. Met haar gouden medaille verzekerd na haar tweede runscore van 95.25, besloot een uitgeputte en emotionele Gu een haar laatste run als een soort ererondje aan te vatten. “Ik had het gevoel dat ik het voor het eerst echt verdiende, en ik heb het echt verdiend”, zei de 18-jarige Gu.

© REUTERS

© REUTERS

Ze barstte in tranen uit en vertelde verslaggevers dat haar overwinning het resultaat was van jarenlang hard werken, waarbij ze urenlang dagelijks trainen combineerde met haar carrière als model en studente. “Ik voel me uitgeput, van de openingsceremonie tot vandaag heb ik elke dag geskied, dus ik ben erg moe. Maar ik ben dankbaar dat ik dit heb mogen meemaken en ik voel me best trots”, zei ze.

De 29-jarige Canadese Cassie Sharpe, die vier jaar geleden goud won in het evenement in Pyeongchang, nam vrijdag genoegen met zilver met een score van 90,75. Haar landgenote Rachael Karker pakte met een hoogste score van 87.75 het brons.

© REUTERS

Unicum

De in San Francisco geboren skiër, die deelnam aan het Amerikaanse team toen ze jonger was, maar in 2019 overstapte om voor China te strijden, zei voorafgaand aan de Spelen dat ze ernaar zou streven het podium te bereiken bij alle drie de disciplines van het freestyleskiën. Dat is Gu precies gelukt door goud te pakken in de big air en halfpipe en zilver in de slopestyle. Ze is de eerste freestyleskiester die op dezelfde Winterspelen drie medailles wint in drie verschillende disciplines.“Ik kan niet geloven dat dit echt is,” zei Gu daarover.

Op de vraag of ze haar titels zou verdedigen tijdens de volgende Winterspelen, gaf Gu aan nog niets beslist te hebben.

© ISOPIX