IOC-voorzitter haalt uit naar entourage Valieva na drama op ijs en uitbrander achteraf: “Hoe kun je zo omgaan met je atleet?”

Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), keek donderdag met pijn in het hart naar de prestatie van kunstschaatsster Kamila Valieva in de vrije kür. De 15-jarige Russin bezweek na alle heisa over haar positieve dopingplas onder de druk en greep als topfavoriete naast een medaille.

“Je zag in haar prestatie de enorme druk die op haar schouders rustte. Door mijn eigen carrière weet ik wat het inhoudt met druk te moeten omgaan, maar dit was veel meer dan wat ik mij kan inbeelden”, verklaarde de Duitser vrijdag tijdens een persconferentie in Peking. “Haar zien kraken op het ijs, wenen en proberen haar kür te beëindigen, was moeilijk. In elke beweging, in haar hele lichaamstaal, zag je de enorme druk. Ze had zeker en vast het liefst de ijsbaan verlaten en alles achter zich gelaten.”

Bach toonde geen begrip voor de entourage van de jonge Russin. Na afloop van haar mislukte vrije kür was op tv-beelden te zien hoe Valieva de volle laag kreeg van haar coach. “Hoe ze werd onthaald door haar entourage toen ze van het ijs kwam .... Het was ijskoud. In plaats van haar te helpen en te troosten. Je voelde de afstandelijkheid. Hoe kun je op zo’n manier omgaan met je atleet? Het geeft mij geen vertrouwen in haar begeleiders, wat er ook gebeurd is of wat er ook nog zal gebeuren. Hoe kun je op zo’n manier omgaan met een vijftienjarige?”, vraagt Bach zich af. “Ik kan alleen maar hopen dat ze steun krijgt van haar familie, van haar vrienden om deze extreem moeilijke situatie te overwinnen. Laat ons hopen dat dit geen traumatische ervaring wordt voor zo’n jonge vrouw.”

