Bij storm Odette in 2020 raakten auto’s en sporen bedolven onder het zand — © rr

In het meest optimistische scenario verwacht het KMI windstoten tot 100 km/u, in het slechtste scenario gaat het om windstoten tot 130 km/u aan de kust en zelfs meer. “Dat is uitzonderlijk”, zegt weerman David Dehenauw. En dus worden overal maatregelen genomen, die naast de storm zelf ook gevolgen kunnen hebben voor het verloop van uw dag.