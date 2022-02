Slim, meedogenloos en extreem rijk: “Flor Bressers zit op een vermogen van honderden miljoenen euro”

Flor Bressers bleek over een luxueus appartement te beschikken in de prestigieuze woontoren Renaissance in Zürich. — © RR

Politie en justitie zochten hem maandenlang van Dubai, Turkije, Zuid-Afrika tot de Seychellen. Uiteindelijk vonden ze de voortvluchtige cocaïnebaas Flor Bressers (35) dichter bij huis, in een luxueuze woontoren in de Zwitserse stad Zürich. Daar woonde hij onder een valse identiteit met zijn Nederlandse vriendin en hun pasgeboren baby. “Als je zijn geld aannam, was je voor de rest van je leven zijn eigendom”, klinkt het over de opgepakte Bressers, afkomstig uit Lommel.