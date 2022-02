Oekraïense bobsleester legt positieve dopingtest af op Winterspelen

De Oekraïense bobsleepilote Lidiia Hunko heeft tijdens de Olympische Winterspelen in Peking positief getest op doping, zo bevestigde het International Testing Agency (ITA) donderdag.

Het positieve staal werd op 14 februari afgeleverd. Het gaat om een androgene anabole steroïde, zo bevestigde de instantie die in Peking bevoegd is voor de dopingcontroles.

De 28-jarige Hunko werd meteen voorlopig geschorst. In de monobob eindigde ze in Peking op de twintigste plaats.

Ze is het derde dopinggeval tijdens deze Spelen. Eerder werd de Oekraïense langlaufster Valentina Kaminska positief bevonden op drie verboden middelen, waaronder een vorm van anabole steroïden. De Iraanse skiër Hossein Saveh Shemshaki was de eerste bij wie in Peking doping werd aangetroffen.

Daarnaast is er nog de dopingzaak rond de Russische kunstschaatsster Kamila Valieva, maar zij testte eind december reeds positief tijdens de Russische kampioenschappen.