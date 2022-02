Gaan sluizen vandaag wel open? Stakingsactie Vlaamse Waterweg voorlopig opgeschort

De stakingsactie van het personeel van de Vlaamse Waterweg is opgeschort tot vrijdagvoormiddag, in afwachting van de goedkeuring van een voorlopig akkoord dat donderdagavond werd gesloten tussen de vakbonden en het kabinet van minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). Dat zegt Ilse Remy van ACV Openbare Diensten.

Het voorlopig akkoord moet morgen/vrijdag nog goedgekeurd worden door de Vlaamse regering, daarna zullen de vakbonden het verdedigen bij hun achterban. Dan pas zal beslist worden of de acties definitief worden geschrapt. Informatie over het akkoord wil de vakbond pas geven wanneer de achterban op de hoogte is gebracht.

Door de spontane staking bij het personeel van de Vlaamse Waterweg was er donderdag zo goed als geen binnenscheepvaart mogelijk in Vlaanderen. Het personeel legde het werk neer in reactie op het chronische personeelstekort, waardoor de kwaliteit van de dienstverlening en de veiligheid van het personeel en de burgers in het gedrang komen.