Remco Evenepoel verliest geen tijd, maar is wel even ontstemd over late val vlak voor zijn neus: “Hoe kan je in een sprint bergop in elkaar haken?”

Evenepoel kwam als zesde over de meet met zijn linkerarm omhoog. “Neen, het was niet om mijn standbeeld te groeten.” — © BELGA

Hij maakte aan de aankomst hetzelfde gebaar als twee jaar geleden toen hij op de Alto da Foia de ritzege pakte, wat hem een standbeeld opleverde. Maar dit keer geen winst voor Remco Evenepoel (22) in de Ronde van Algarve, wel ongenoegen over een val tussen Foss en Higuita vlak voor de meet. Niet dat hij David Gaudu nog had kunnen kloppen, besefte ook hij.