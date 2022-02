Tongeren knokt zich voorbij Pelt naar bekerfinale handbal na strafworpen

Bij Pelt kregen Falke, Schoenaker en van Leeuwen deze week te horen dat ze opnieuw geselecteerd zijn voor de WK-kwalificatiewedstrijden van de Nederlandse nationale ploeg. Falke en Schoenaker startten tegen Tongeren, dat Thomas Bolaers en Arber Qerimi recupereerde, in de basis.

Net als in de competitiewedstrijd goed een week geleden miste Pelt de start volledig. Bij Pelt geraakten Köhlen en Falke maar niet voorbij Vanhove, aan de overzijde werkten Qerimi, Thomas en Nathan Bolaers wel af. Dat hoge percentage bij de afwerking vertaalde zich in een 7-12-tussenstand na 20’. Het liep voor geen meter bij Pelt. De nummer twee uit de BENE-League moest toezien hoe het verschil in het slot van de eerste helft alleen maar groter werd, 12-20 halverwege. Voor Tongeren had Qerimi er al negen in het mandje gelegd.

© Dick Demey

Pelt had het beste voor in de tweede helft opgespaard. Deekens kreeg in het Sporting-doel vat op de Tongerse aanvallers, Köhlen miste aan de andere kant niets en na minder dan een kwartier was de achterstand gehalveerd, 20-24. De thuisaanhang ging er achter staan, Konitz haalde zijn zware rechter boven en bij 24-26 (46’) hadden we plots een wedstrijd. De gelijkmaker van Louis Vandebeeck volgde snel, meteen daarop de 28-27 van Köhlen, maar bij 30-30 (60’) waren we toch aan verlengingen toe. Na 5 minuten lag bij 35-35 nog alles open. Dat was bij 37-37 na 10 minuten niet anders. Na nog eens tien minuten waren we bij 41-41 aan strafworpen toe. Daarin bleef Tongeren foutloos, Köhlen en Vossen misten voor Pelt.

PELT: Vansloot 3, Vandenboer, Falke 9, Pronk, Tasevski, van Leeuwen, Köhlen 10, Deekens, Konitz 6, Stollman, L. Vandebeeck 5, Vossen 1, Schoenaker 4, Denert, Spooren 3, D. Vandebeeck.

TONGEREN: Di Giacomo 3, T. Bolaers 7, Bique, Devisch, Meulders, Geradon 1, Rodado 3, Vanhove, Marchal 1, F. Glesner 2, N. Bolaers 5, Wozniak, Qerimi 18, C. Glesner1, Siraut.

© Dick Demey

Negen speeldagen schorsing voor Vancosen

Het sportcomité van de BENE-League boog zich dinsdag over de rellen tijdens de wedstrijd Aalsmeer - Visé in de BENE-League. Nicolas Plessers en Yves Vancosen (beiden Visé) kregen respectievelijk drie speeldagen en negen speeldagen schorsing aangesmeerd in de grensoverschrijdende competitie. Voor Bottinga (Aalsmeer) waren er dat twaalf. Samir Benghanem (Aalsmeer) mag zes wedstrijden brommen.