Rechter verplicht Donald Trump en twee kinderen te getuigen over mogelijke fraude

De New Yorkse procureur-generaal Letitia James kan Donald Trump en twee van zijn kinderen onder ede ondervragen over hun bedrijf. Het onderzoek van James, en een strafrechtelijk onderzoek dat parallel loopt, onderzoeken of Trump de waarde van zijn activa opgeblazen heeft om zo gunstige leningen te krijgen.

De advocaten van de familie Trump hadden geprobeerd te voorkomen dat James de drie zou mogen interviewen. Zij argumenteerden dat de procureur-generaal politiek bevooroordeeld zou zijn tegen Trump en dat het ongepast is dat ze haar burgerlijk onderzoek gebruikt om het strafrechtelijk onderzoek te helpen.

Maar de rechter ging daar niet mee akkoord. Hij oordeelde dat James zowel de voormalige president, als ook twee van zijn kinderen, de komende drie weken mag interviewen. De beslissing betekent wel niet dat nu alles zomaar op tafel komt te liggen. Trump en zijn kinderen kunnen nog altijd het vijfde amendement van de Amerikaanse grondwet inroepen. In de VS wordt dat vaak pleading the fifth genoemd. Het gaat dan over de ‘zelfbeschuldigingsclausule’ in dat amendement, waarin staat dat een getuige niet kan worden gedwongen om verklaringen af te leggen waarvan hij of zij denkt dat ze negatief kunnen zijn of tegen hem of haar kunnen worden gebruikt.

Maar daarnaast kan de familie Trump ook tegen de beslissing in beroep gaan.

