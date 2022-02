Jakob Ingebrigtsen duikt ruim onder wereldrecord 1.500 meter in zaal

Hij had het aangekondigd, en hij hield woord. Vorig jaar verpulverde het Noorse loopwonder Jakob Ingebrigtsen het Europees record op dezelfde meeting in Lièvin. Donderdag verbeterde hij het wereldrecord op de 1.500m op de Noord-Franse indoormeeting: de nieuwe besttijd bedraagt 3.30.60.

De olympische kampioen op de 1.500m werd altijd gecoacht door zijn papa. Zijn vader neemt nu even een break en een van de oudere boers van Jakob, Henrik, coacht hem nu. De familie Ingebrigtsen telt meer getalenteerde atleten, en in Noorwegen hebben ze een eigen tv-serie over hun exploten.

Het wereldrecord stond sinds 2019 op naam van de Ethiopiër Samuel Tefera met 3:31.04. Die laatste was donderdag eveneens van de partij en finishte als tweede in 3:33.70, maar was niet opgewassen tegen superfenomeen Ingebrigtsen. De 21-jarige Noor lag halfweg koers nog lichtjes achter op schema, maar liep een dijk van een tweede wedstrijdhelft. Het is voor Ingebrigtsen het eerste wereldrecord bij de grote jongens, nadat hij al tal van jeugdrecords op zijn naam bracht.

© AP

Ook Ismael Debjani stond aan de start van de 1.500 meter, maar hij stapte al na 50 meter uit de wedstrijd, vermoedelijk met een blessure.

Op de 60 meter ging de winst in Liévin naar de Italiaan Marcell Jacobs, de regerende olympische kampioen op de 100 meter. Hij haalde het in 6.50, ofwel één honderdste trager dan zijn eigen beste wereldjaarprestatie.

Crestan snelt naar vierde plaats

Eliott Crestan is donderdag als vierde geëindigd op de 800 meter bij de World Indoor Tour in het Franse Liévin, de belangrijkste atletiekmeeting in zaal ter wereld. Zijn chrono viel na een rommelige wedstrijd met 1:47.75 wat tegen.

De winst ging donderdag naar de Spanjaard Mariano Garcia. Crestan, die al geplaatst is voor het WK indoor in Belgrado, bleef een eindje boven zijn seizoensbeste van 1:46.63 en zijn Belgisch record van 1:46.40. “We waren met veel, en allemaal wereldtoppers”, zei Crestan na afloop. “Dan weet je dat er al eens wat geduw of opstoppingen kunnen zijn. Dat ik hier vierde kan worden in wat bijna een WK-finale was, is toch veelbelovend. Op het WK hoop ik in de finale te halen, maar dat wordt enorm lastig. Er zijn geen halve finales, dus we gaan rechtreeks van de reeksen naar de finale, waarin er maar zes plaatsen zijn.”

© EPA-EFE

Michael Obasuyi, eveneens al geplaatst voor Belgrado, overleefde donderdag de reeksen van de 60 meter horden niet. Hij kwam met 7.65, de tiende tijd van alle deelnemers, wel tot op twee honderdsten van zijn persoonlijk record. “Na één pas wist ik al dat het om zeep was”, zei Obasuyi na afloop. “Mijn start was dramatisch. Daarna kom ik wel weer terug. Vanaf de tweede horde ben ik echt wereldtop. Als ik daar nog een degelijke start aan kan toevoegen, gaat er een hele snelle chrono uitrollen.”