EUROPA LEAGUE. Dortmund gaat onderuit in eigen huis, vijf goals in Rusland

Na de Champions League herstartte ook de Europa League deze week. En er vielen een paar verrassingen in de heenwedstrijden.

Borussia Dortmund flirt met de uitschakeling na een 2-4 thuisnederlaag tegen Rangers. In het Signal Iduna Park keek de thuisploeg bij de rust al tegen een 0-2 achterstand aan. James Tavernier bracht de bezoekers na 38 minuten van op de stip 0-1 voor, na handspel van Dan-Axel Zagadou. Drie minuten later was sluipschutter Alfredo Morelos er al met de 0-2.

Na de pauze scoorde Rangers nog twee keer, via John Lundstram (49.) en een owngoal van Zagadou (54.), die niet zijn beste avond beleefde. Dankzij treffers van Jude Bellingham (51.) en Raphael Guerreiro (82.) hielden de Borussen de hoop op kwalificatie toch nog levend. Axel Witsel was bij de rust in de kleedkamer gebleven, Thorgan Hazard kwam niet van de bank en Thomas Meunier was er wegens blessure nog niet bij.

Met vijf treffers werd de eerste helft een doelpuntenkermis in Sint-Petersburg. Na iets meer dan een kwartier stond Betis al op een 0-2 voorsprong via Guido Rodriguez en Willian Jose, maar de thuisploeg vocht na twee vroege wissels terug en op het halfuur was alles te herdoen, na de aansluitingstreffer van de onvermijdelijke Artem Dzyuba en de gelijkmaker van Malcom. Andres Guardado (41.) zorgde er met 2-3 toch nog voor dat Betis met een voorsprong mocht gaan rusten. Na de pauze werd er niet meer gescoord.

Sheriff Tiraspol haalde het na doelpunten van Sebastien Thill (43.) en Adama Traore verrassend met 2-0 van Sporting Braga.

De heenwedstrijd van de tussenronde in de Europa League tussen RB Leipzig en Real Sociedad is donderdagavond op een 2-2 gelijkspel geëindigd.

Met dat resultaat mocht vooral de thuisploeg, voor de winteronderbreking nog tegenstander van Club Brugge in de groepsfase van de Champions League, tevreden zijn. De Duitsers kwamen immers twee keer op achterstand. Robin Le Normand opende na acht minuten reeds de score voor de bezoekers, die zonder de geblesseerde Adnan Januzaj vanuit het Baskenland waren afgezakt. Kwelduivel Christopher Nkunku bracht de bordjes na een halfuur in evenwicht.

Na de pauze volgden er nog twee strafschopdoelpunten. Na dom handspel in de zestien zorgde Spaans international Mikel Oyarzabal na 64 minuten voor de 1-2, acht minuten voor het einde scoorde de ingevallen Emil Forsberg van op de stip de gelijkmaker.

FC Porto kon wel winnen in eigen huis, al, was dat zonder veel overschot tegen Lazio: 2-1. Toni Martinez (37., 49.) nam in het Drakenstadion beide doelpunten voor de thuisploeg voor zijn rekening, Mattia Zaccagni (23.) hield met een treffer de Romeinse hoop levend.

In het duel tussen Europa League-specialist FC Sevilla en Dinamo Zagreb stond de eindstand bij de rust reeds op het bord: 3-1. Oudgediende Ivan Rakitic opende na 13 minuten van op de stip de score, Orsic scoorde met de rust in zicht tegen. Lucas Ocampos en de van ManU gehuurde Anthony Martial zorgden echter nog voor de 3-1.

In Bergamo wist Atalanta een 0-1 achterstand tegen het Griekse Olympiakos nog om te buigen in een 2-1 zege. Tiquinho Soares zorgde op het kwartier voor de Griekse 0-1, Berat Djimsiti zorgde met twee doelpunten (61. en 63.) nog voor een thuiszege.

De terugwedstrijden worden volgende week donderdag afgewerkt. De winnaars plaatsen zich voor de achtste finales.