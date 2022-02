CONFERENCE LEAGUE. Scorende Loïs Openda kan nederlaag niet voorkomen, PSV wint zuinig

In de Conference League stonden donderdag de heenwedstrijden in de tussenronde op het programma.

Rapid Wien kreeg bezoek van Vitesse, waar Loïs Openda in de basis stond. De thuisploeg haalde de overwinning binnen en won met 2-1. De Oostenrijkers stonden na minuut 1 al op voorsprong dankzij de van KV Mechelen overgekomen Ferdy Druijf. Grull verdubbelde de score meteen met een prachtige individuele actie (16.). Na 65 minuten moest Rapid Wien met 10 verder, nadat Stojkovic voor de tweede maal geel kreeg. Openda bracht Vitesse opnieuw in de wedstrijd met een goed geplaatst schot in de 74e minuut, maar Vitesse kon geen vuist meer maken.

PSV keek Maccabi Tel Aviv in de ogen. Bij de Nederlanders begonnen Johan Bakayoko, Maxime Delanghe en Yorbe Vertessen op de bank. PSV won zuinig met 1-0. PSV kwam in de 11e minuut op voorsprong dankzij een mooi schot in de linkerhoek van Gakpo. Vertessen mocht iets na het uur Madueke aflossen (61.).

FC Midtjylland gaf het Griekse PAOK partij. Het werd 1-0 voor de ploeg uit Denemarken. De thuisploeg kwam na 20 minuten op voorsprong dankzij Adersson, die het enige doelpunt van de partij maakte.

Het Turkse Fenerbahçe stond tegenover Slavia Praag. De Tsjechische bezoekers wonnen met 2-3. De bezoekers kwamen in de slotfase van de eerste helft op voorsprong via IbrahimTraore (45.). Fenerbahçe kwam in de 58e minuut langszij via Pelkas, maar de Tsjechen kwamen opnieuw 1-3 voor dankzij doelpunten van Dorley (62.) en Lingr (64.). Kadioglu maakte in de 83e minuut nog de 2-3, maar kon het tij niet meer keren.

© REUTERS

Leicester City, zonder de geblesseerde Timothy Castagne, kreeg donderdagavond in de heenwedstrijd van de tussenronde in de Conference League bezoek van het Deense Randers FC. Youri Tielemans stond wel in de basis bij The Foxes. Leicester won overtuigend met 4-1.

Ndidi maakte het openingsdoelpunt voor Leicester in de 23e minuut. In de slotfase van de eerste helft hing Hammershoy-Mistrati de bordjes weer gelijk (45.). In de tweede helft drukte de Premier League-ploeg het gaspedaal wat steviger in. Barnes bracht Leicester opnieuw op voorsprong (49.), waarna Daka (55.), op aangeven van Tielemans, en Dewsbury-Hall (74.) de score verder uitdiepten tot 4-1.

Sparta Praag verloor in eigen huis met 0-1 van Partizan. De Servische bezoekers kwamen pas in de 78e minuut op voorsprong dankzij Menig, die het enige doelpunt van de partij maakte.

Celtic gaf partij aan het Noorse FK Bodo/Glimt. De Schotse topclub ging met 1-3 de boot in. De bezoekers kwamen op voorsprong dankzij Espejord in de 7e minuut. In de tweede helft verdubbelde Pellegrino de score op aangeven van diezelfde Espejord (55.). Celtic kwam opnieuw in de wedstrijd via een kopbaldoelpunt van Maeda (79.), maar drie minuten later trof Vetlesen raak voor de Noren en zette de 1-3 eindscore op het bord (82.).

© AP

Olympique Marseille keek donderdag Qarabag in de ogen. De ploeg uit de Franse Ligue 1 won zonder veel problemen met 3-1. De Fransmannen stonden voor de rust al 2-0 voor dankzij twee doelpunten van Arek Milik (41. en 44.). Qarabag kwam nog terug tot 2-1 via Kady (85.), maar Marseille stelde de overwinning veilig dankzij een doelpunt van de ingevallen Dimitri Payet in de toegevoegde tijd (90.+2).

