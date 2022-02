Heibel onder aandeelhouders over het salaris van Apple-baas Tim Cook

Institutional Shareholder Services (ISS), de invloedrijke adviesgroep voor aandeelhouders, heeft beleggers geadviseerd om tijdens de aankomende algemene vergadering van Apple op 4 maart tegen het salaris van Tim Cook te stemmen. Cook zou afgelopen jaar 99 miljoen dollar (zo’n 87 miljoen euro) verdiend hebben. Dat is 14,7 miljoen dollar (zo’n 12,9 miljoen euro) meer dan in 2020. Die sterke stijging kwam er door de toekenning van 82,3 miljoen Apple-aandelen in het kader van een langetermijnbonusregeling die is gekoppeld aan de prestaties van het bedrijf. Het is Cooks eerste toekenning van aandelen sinds hij in 2011 de functie van CEO overnam van Steve Jobs.

ISS zegt dat het “ernstige bezorgdheden over de opzet en de omvang” van de bonusregeling heeft. Het is de eerste keer sinds 2015 dat ISS zich niet achter het loon van Cook schaart.

Apple heeft nog niet gereageerd op het advies.

(sgg)