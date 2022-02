Kamila Valieva, de Russische tienersensatie op schaatsen, is gekraakt onder de immense druk op haar frêle schouders. ‘Miss Perfect’ reeg de fouten aaneen tijdens haar vrije oefening. “Ze is misschien heel matuur in haar sport, maar daarnaast is zij ook gewoon een kind van 15 jaar in volle puberteit”, zegt sportpsycholoog Jef Brouwers.