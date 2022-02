Een kleuterschooltje in de Donbas-regio van Oekraïne werd donderdag getroffen door een granaat vanuit de opstandige pro-Russische zone. “Deze operatie was een valselijke provocatie om een voorwendsel te hebben voor een Russisch militair optreden”, zei de Britse premier Johnson. — © AFP

KIEV/MOSKOU/BRUSSEL

Rusland heeft nog maar net beloofd om troepen weg te halen bij de Oost-Oekraïense grens en de situatie escaleert alweer. Pro-Russische rebellen en het Oekraïense leger beschuldigen elkaar ervan de wapenstilstand te hebben geschonden in de opstandige regio’s Donetsk en Loehansk in Oost-Oekraïne. De NAVO, EU en VS vrezen een Russische inval.