Barcelona raakt niet voorbij Napoli in felbevochten Europa League-wedstrijd, Mertens krijgt amper tien minuten

Barcelona en Napoli hebben in de play-offronde van de Europa League 1-1 gelijkgespeeld. De affiche was er één van Champions League-niveau, de wedstrijd was dat niet. Napoli speelde afwachtend en leek tevreden te zijn met een punt, Dries Mertens moest het doen met een invalbeurt van tien minuten. Bij Barça ging het vaak te traag, al had Ferran Torres de wedstrijd in het slot wel kunnen en moeten beslissen.

Op 25 maart 2004 speelde FC Barcelona voor het laatst een wedstrijd op het tweede niveau in Europa. Bijna achttien jaar later opnieuw. Camp Nou liep voor de wedstrijd tegen Napoli niet helemaal vol, maar het gebeurt toch niet al te vaak dat er 77.000 toeschouwers naar een Europa League-duel afzakken.

Coach Xavi bracht winteraanwinsten Adama Traoré, Ferran Torres en Pierre-Emerick Aubameyang voor het eerst samen aan de aftrap. Het drietal vormde de Barcelonese aanval, maar het werd al snel duidelijk dat ze elkaar nog niet te best begrepen. Barcelona deed bitter weinig met het vele balbezit, Napoli wachtte af. Iets voor het halfuur kwam er dan toch eens een opening in de Napolitaanse defensie. Ferran Torres had de openingsgoal aan de voet, maar de man van 55 miljoen trapte onbesuisd over en naast.

Nog geen minuut later was het aan de overkant prijs. Eljif Elmas en Pjotr Zielinski combineerden vlot door de Catalaanse verdediging, Zielinski werkte in twee tijden af: 0-1. Verdiend konden we de voorsprong niet noemen - het was nog maar de tweede keer dat de bezoekers kwamen piepen -, maar ze speelden het gewoon slim uit.

© EPA-EFE

Fluitconcert voor Dembélé

Na de rust schakelde Barcelona duidelijk een versnelling hoger, al had het toch een goedkope strafschop nodig om langszij te komen. De VAR had gezien dat de voorzet van Adama Traoré de vingertoppen van Juan Jesus scheerde en riep ref Kovacs naar het scherm. Ferran Torres nam het cadeautje in ontvangst, de 1-1 was wel verdiend.

Met een driedubbele wissel iets over het uur wilde Xavi erop en erover gaan. De coach van Barcelona sloot Ousmane Dembélé weer in de armen na alle contractperikelen, het Catalaanse publiek deed dat duidelijk nog niet. Een groot deel van de fans trakteerde de Fransman bij zijn comeback in Camp Nou op een striemend fluitconcert. Met de voeten reageren lukte Dembélé andermaal niet.

© AFP

Napoli zakte in en kwam er helemaal niet meer uit, maar ook Barça kon het tempo van het openingskwartier steeds minder aanhouden. In de laatste vijf minuten duwde Barcelona dan toch nog eens het gaspedaal in. Ferran Torres, weer hij, liet dé kans op de winnende treffer nog liggen en de omhaal van de ingevallen Luuk de Jong ging rakelings naast. Aan de overkant trapte Dries Mertens in de slotminuut met een van zijn eerste baltoetsen recht in de handen van Ter Stegen. 1-1, we krijgen nog een spannende terugwedstrijd volgende week in Napoli.