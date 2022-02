Ed Sheeran bouwt eigen kerk en grafkelder in zijn tuin

De Britse zanger Ed Sheeran heeft bijzondere plannen voor zijn tuin. Zo is hij er momenteel al een kerk aan het bouwen en nu heeft hij de goedkeuring gekregen om daar ook een grafkelder in te steken. Dat schrijf de Daily Mail.

Het domein van de zanger in het Britse Suffolk is nu al miljoenen waard. Er staan al verschillende gebouwen op het stuk grond, inclusief een pub, maar Sheeran is niet van plan te stoppen. In 2019 kreeg hij de goedkeuring om een eigen kerk te bouwen. Daarvoor staan momenteel al stellingen in de tuin van de zanger. Maar nu heeft hij volgens de Daily Mail ook de goedkeuring gekregen om onder die kerk een eigen grafkelder te bouwen.

In een ontwerpverklaring van het architectenbureau Donald Insall Associates staat te lezen: “Het (de kerk, red.) zou tegemoetkomen aan een belangrijke behoefte aan een besloten plek waar men zich kan terugtrekken voor contemplatie en gebed, waar belangrijke mijlpalen in het leven en in het gezin kunnen worden gevierd, waar familie- en sociale bijeenkomsten kunnen worden gehouden, waar huwelijken kunnen worden gesloten, doopfeesten kunnen worden gehouden, ...”

De kans bestaat wel dat het kerkje van de zanger niet zo’n privégebeuren zal zijn als hij hoopt. Het lokale bestuur heeft al eerder aangegeven dat hij zijn kerk zal moeten opstellen voor anderen. Dat zeker voor drie jaar omdat het anders onmogelijk is een vergunning te krijgen.

Sheeran heeft 4 miljoen pond (zo’n 4,8 miljoen euro) uitgegeven aan de aankoop van vijf huizen om zijn landgoed, genaamd Sheeranville, te creëren en nog eens 3 miljoen pond (zo’n 3,6 miljoen euro) aan uitgebreide renovaties - inclusief een pub, boomhut, ondergrondse muziekkamer en tunnels. Hij heeft ook een vijver ter waarde van 500.000 pond (zo’n 600.000 euro), een buitenkeuken en een voetbalveld aangelegd.

(sgg)