Roeselare sluit Champions League-campagne af met nederlaag in Bulgarije

Voor de West-Vlamingen was het al de tweede nederlaag in evenveel dagen in Bulgarije. Woensdag gingen ze reeds met 3-2 onderuit tegen Pazardzhik, na een complete inzinking. Daardoor waren ze reeds zeker van de uitschakeling. Met 5 punten eindigen ze op de laatste plaats in hun poule. Enkel de vijf groepswinnaars en de beste drie runners-up plaatsen zich voor de kwartfinales.

Op de eerste speeldag in groep A won Roeselare met 2-3 bij het Duitse Friedrichshafen, waarna op de tweede speeldag een 0-3 thuisnederlaag volgde tegen het Poolse Jastrzebski Wegiel. De wedstrijd op de derde speeldag tegen het Bulgaarse Pazardzhik werd uitgesteld. Op de vierde speeldag verloor Roeselare ook bij Jastrzebski Wegiel met 3-0, op speeldag vijf klopten de West-Vlamingen in eigen zaal Friedrichshafen met 3-2.