De politie registreerde woensdag om 21 uur een dubbele inbraak op Tusvoort in Tessenderlo. Op de eerste plaats verdween een som geld en bij de tweede inbraak lijkt er vooralsnog geen buit te zijn. Donderdag om 13 uur werd nog een derde inbraak vastgesteld, dit keer in de Vlietstraat, maar daar lijkt er evenmin sprake van een of andere diefstal. ppn