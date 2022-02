Is de oorlog met Rusland nu echt nakend? Of blijft het voorlopig bij spierballengerol?

Het risico op een invasie van Rusland in Oekraïne is ‘zeer hoog’. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden nog eens verklaard toen hij donderdag het Witte Huis verliet voor een bezoek aan Ohio. Eerder op de dag heeft Rusland de nummer twee van de ambassade van de Verenigde Staten het land uitgezet en werd er voor het eerst wat weg en weer geschoten. Is een oorlog nu echt zeer dichtbij? Of gaat het spierballengerol gewoon nog even door tot Rusland het juiste excuus heeft om binnen te vallen?