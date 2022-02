Valpartij ontsiert etappe in Ronde van de Algarve: Gaudu snelt naar winst, Evenepoel maakt wegwerpgebaar

David Gaudu heeft de tweede etappe in de Ronde van de Algarve gewonnen. De Fransman van FDJ was na een snelle etappe de sterkste op de Alto de Foia en is meteen de nieuwe leider. Remco Evenepoel werd zesde in een ontregelde sprint bergop.

Geen Tim Declerq meer bij Quick-Step Alpha Vinyl, een aderlating dus voor Evenepoel. Maar gelukkig kozen al snel vijf ongevaarlijke renners voor het hazenpad. João Matias (Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados), Unai Iribar (Euskaltel - Euskadi), Tomas Contte (Aviludo - Louletano - Loulé Concelho); Nickolas Zukowsky (Human Powered Health) en César Martingil (Rádio Popular - Paredes - Boavista). Zo konden de troepen van Evenepoel rustig controleren.

Iets meer dan drie minuten, dat was de maximale voorsprong voor de vluchters. Maar al op 28 kilometer van de finish werden ze ingerekend. Het peloton kreeg eerst nog de Picota, een klim van tweede categorie, voor de kiezen. Daarna was het aan de Alto de Foia (goed acht kilometer klimmen aan zes procent, met in het begin een piek van 9 procent), waar bovenaan een standbeeld van Evenepoel staat.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Team Ineos trok de gashendel open, maar liet het initiatief al snel aan een sterke Louis Vervaeke. Met de streep in zicht werd onze landgenoot afgelost door FDJ en hardrijder Stefan Küng. Veel schade konden die niet aanrichten, want er bleven heel wat renners aanhangen.

Het werd dus een sprint met een man of twintig. Daniel Martinez trok die aan voor Ethan Hayter. Evenepoel wilde langs links komen, maar raakte ingesloten. In de laatste bocht gingen Tobias Foss en Sergio Higuita dan tegen de grond, waarna David Gaudu vrij spel had. Evenepoel werd zesde en maakte misbaar bij het overschrijden van de finishlijn.

© RR

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Uitslag:

1. David Gaudu in 4:50.51

2. Samuele Battistella +2”

3. Ethan Hayter

4. Brandon McNulty +3”

5. Daniel Martinez +4”

6. Remco Evenepoel

7. Julien Bernard +5”

8. Georg Zimmerman +5”

9. Tony Gallopin

10. Sven Erik Byström + 6”

Stand:

1. David Gaudu

2. Brandon McNulty +1”

3. Remco Evenepoel

4. Ethan Hayter

5. Daniel Martinez