Coach is woest nadat 15-jarige Valieva kraakt na heisa rond dopingtest: “Waarom heb je alles zo weggegeven?”

De individuele competitie in het kunstschaatsen is voor topfavoriete Kamila Valieva op de Olympische Winterspelen in Peking uitgedraaid op een nachtmerrie. De amper 15-jarige Russin, die wegens dopingperikelen alle schijnwerpers op zich had, zakte na winst in de korte kür donderdag in de vrije kuur spreekwoordelijk door het ijs en viel nog naast het podium. Haar coach Eteri Tutberidze, die de reputatie heeft een harde tante te zijn, sprak haar pupil nadien streng toe.

Valieva kraakte in de vrije kür onder de omstandigheden en ging enkele keren pijnlijk de mist in bij sprongen. De tiener droop na haar oefening zwaar geëmotioneerd af en wist meteen dat een topscore uitgesloten was.

Net als in de korte kür waren in de vrije kür alle ogen gericht op Kamila Valieva. De 15-jarige Russin testte eind december positief op trimetazidine. Dat staat sinds 2014 op de verboden lijst van het wereldantidopingagentschap (WADA) omdat het de bloedcirculatie kan bevorderen. Volgens Valieva kwam ze met het product onvrijwillig in contact via medicatie die haar grootvader neemt. Het Internationaal Sporttribunaal (TAS) besliste haar niet uit competitie te nemen op de Winterspelen, zonder zich uit te spreken over de grond van de zaak.

Bij haar coach kon ze niet echt op begrip rekenen. Op televisiebeelden is te horen hoe Tutberidze haar meteen streng toespreekt en daarbij weinig begrip voor de mindere vrije kür toont. “Waarom heb je alles zo weggegeven?”, werpt Tutberidze de verslagen Valieva toe. “Waarom ben je gestopt met vechten? Leg me dat eens uit! Na de Axel (onderdeel van de kür, nvdr.) gaf je het uit handen!”

Het goud bleef desalniettemin in Russische handen en ging naar Anna Shcherbakova. Ook zilver was voor een Russin, Alexandra Trusova, die de beste score van de vrije kür neerzette. Loena Hendrickx eindigde als achtste.

Al was Trusova bijzonder slechtgezind toen ze hoorde dat ze zilver had gewonnen. Ze barstte in tranen uit. “Ik schaats nooit meer”, riep ze. “Nooit meer, ik haat het! Dit kan niet. Ik ga mijn medaille niet halen. Iedereen heeft goud, maar ik niet. Ik haat het!”

Eens er een uitspraak ten gronde is over de kwestie van Valieva, schuift Loena Hendrickx mogelijk nog een plaats op in de ranking. “We zagen donderdagavond dat Valieva heel kwetsbaar was. Dan vraag je je af of het psychologisch verantwoord was om haar te laten schaatsen. Jammer genoeg is deze dopingzaak tijdens en niet voor de Spelen naar boven gekomen”, besloot Jorik Hendrickx.

