Hoe jouw liefdesgeluk op Tinder bepaald wordt door een algoritme: “Wie écht een relatie zoekt, raakt al snel gefrustreerd”

Via Tinder meteen de liefde van je leven tegen het virtuele lijf lopen of na een poosje met een gefrustreerd gevoel de app van je gsm gooien: het is allemaal mogelijk. Geluk in de liefde blijkt online helemaal niet zo willekeurig te zijn als we denken. Dr. Elisabeth Timmermans, communicatiewetenschapper aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en auteur van het boek Liefde in tijden van Tinder, legt uit.