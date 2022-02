Straat in Heers afgesloten wegens instortingsgevaar van gevel

De politie Kanton Borgloon en gemeente Heers sloten donderdag de Suskesstraat in Heers af tussen huisnummers 21 en 27. Door een onstabiele gevel en het stormweer is de verkeerssituatie er niet veilig.

In de straat moest een oude gevel al gestut worden, maar het risico op instortingsgevaar is nog altijd reëel. Dat komt onder meer door de storm die vrijdag over ons land zal razen. Daardoor is de situatie ter plaatse onveilig voor alle weggebruikers. ppn/jcr