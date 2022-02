Zestienjarige uit Beringen knalt tegen politiewagen tijdens achtervolging

Beringen

Een zestienjarige automobilist knalde woensdag rond 23.30 uur tegen politiewagen tijdens een achtervolging in Beringen. De tiener werd opgepakt voor verhoor.

Het was een nachtpatrouille van de zone Beringen-Ham-Tessenderlo die een verdachte wagen in Beringen zag rijden. Ze wilden tot een controle overgaan, maar dat zag de chauffeur niet zitten. Die reed weg waarna een achtervolging startte. De politie riep de hulp in van de patrouilles van twee omliggende zones en na een rit van ongeveer een kwartier reed de vluchtende bestuurder tegen een politiewagen op de Heerbaan in Beringen. Daarbij raakte niemand gewond.

Achter het stuur bleek een zestienjarige uit Beringen te zitten. De jongeman werd opgepakt voor verhoor. Het onderzoek wordt door de lokale politie voortgezet. ppn