Modegroep FNG gaat het faillissement aanvragen

FNG gaat vrijdagochtend bij de ondernemingsrechtbank in Mechelen het faillissement aanvragen, zo meldt de modegroep donderdagavond. De doorstart waar het bedrijf aan sleutelde, bleek niet langer mogelijk omdat de opbrengst van een verkoop of beursgang van de enige bedrijfsactiviteit, de Zweedse webwinkel Ellos, niet meer voldoende is om de schuldeisers terug te betalen en de doorstart mogelijk te maken.