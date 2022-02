Meer dan 28.000 Saoedische vrouwen solliciteren voor 30 vacatures voor treinbestuurder

In Saoedi-Arabië hebben meer dan 28.000 vrouwen gesolliciteerd voor een jobs als treinbestuurder bij de Spaanse operator Renfe. Het is de eerste keer dat vrouwen in het conservatieve Arabische land dit beroep zullen kunnen uitoefenen.

Dat er zoveel interesse was voor de vacatures, toont aan hoezeer de positie van vrouwen in het land op korte tijd is veranderd, zeggen waarnemers. Pas sinds 2018 mogen vrouwen in Saoedi-Arabië alleen een auto besturen.

De dertig geselecteerden krijgen één jaar betaalde opleiding. Ze zullen aan het stuur van de hogesnelheidstrein tussen de heilige moslimsteden Mekka en Medina plaatsnemen. De hst-lijn werd gebouwd door het Spaanse Renfe, dat op de lijn ook een treindienst aanbiedt.