Amerikaans verkeersagentschap onderzoekt remproblemen bij rijhulpsysteem van Tesla

De NHTSA kreeg in de afgelopen negen maanden in totaal 354 meldingen over dergelijke remproblemen. De toezichthouder voert nu een onderzoek naar de modellen 3 en Y uit 2021 en 2022. Het gaat om zowat 416.000 auto’s in de VS.

Tesla zelf heeft nog niet gereageerd op het mogelijke defect. De constructeur van ondernemer Elon Musk is al geruime tijd in het vizier van de NHTSA: de voorbije weken moest Tesla al in verscheidene gevallen instemmen met het verhelpen van problemen in honderdduizenden auto’s.