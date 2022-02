Lommel

“Of ik na tien jaar nog veel aan de in Sierre verongelukte schoolkinderen denk?” Peter Vanvelthoven kijkt strak voor zich uit. “Regelmatig. Wanneer ik bijvoorbeeld hun ouders in Lommel tegenkom, of wanneer de krant bericht over een dodelijk ongeval met kinderen. Dan komt dat immense verdriet elke keer opnieuw binnen.”