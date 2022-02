Alsof het plotse verlies van haar vader nog niet genoeg was: ski-icoon Mikaela Shiffrin krijgt haatreacties na mislukte Winterspelen

LEES OOK. Opnieuw geen medaille! Mikaele Shiffrin uitgeschakeld in slalom op combiné: “Ik blijf terugkomen, zo gek ben ik wel”

Shiffrin was vooraf de favoriete voor het goud in de combiné. Het was haar laatste kans op een medaille in de individuele competitie in de alpijnse ski. In het eerste onderdeel van de combiné, de afdaling, had ze nog de vijfde tijd neergezet.

“Ik voelde me kalm, ik had een goed aanvalsplan voor de afdaling, ik heb goed geskied op de piste. Nadien wist ik dat ik kans maakte op een medaille. In de slalom trok ik het tempo op, maar als je het vergelijkt met de slalomwedstrijd van vorige week was ik kalmer. Ik had een goed gevoel bij de eerste negen poorten. Het voelde goed in de slalom, maar twee keer eruit gaan ... “

Voor Shiffrin waren het “uitdagende” Winterpelen, en was haar voorbereiding goed. Soms lukt het, maar soms niet, luidde de reactie. De skiester met twee gouden en een zilveren olympische medaille op het palmares ging er eerder uit in de reuzenslalom en de slalom. Zaterdag rest haar nog de parallel gemengd team.

“Loseritis”

Hopelijk kan ze dan antwoorden met de latten want er vlogen haar weer heel wat haatreacties om de oren. Daarvan deelde de Amerikaanse er enkele via Instagram, om vervolgens een sterke boodschap over mentale gezondheid de wereld in te sturen.

Shiffrin kreeg ook steun, zoals van gymnastiekicoon Simone Biles. “Ik ken dit maar al te goed”, reageerde de Amerikaanse die afgelopen zomer mentale gezondheid op de kaart zette met haar ‘twisties’ tijdens de Olympische Spelen in Tokio. “Ik vind het spijtig dat je dit moet meemaken. Mensen zijn erg… Je kan nooit goed doen. Weet gewoon dat jij geweldig bent en dat iedereen voor je supportert. Laat het zaterdag maar eens zien en geniet van het moment.”

In de afdaling had ze ook nog nieuwe energie kregen van collega Sofia Goggia, wiens ski’s ze had gebruikt. “Ze had daar een kleine boodschap op gezet. Ik moest bijna huilen.” Goggia had haar verrast met de tekst “Fly Mika, you can” op één van de ski’s.

Papa

Shiffrin weet maar al te goed dat topsport evengoed fysiek als mentaal is. Begin 2020 verloor ze haar vader Jeff, die op 65-jarige overleed aan de verwondingen na een ongeluk in huiselijke kring. Het hartzeer voelt Shiffrin, die “dagenlang niet uit bed kon komen”, nog altijd en draagt ze met zich mee wanneer ze van de pistes in Peking.

“Ik ben ver van klaar met rouwen”, stelde ze voor de Winterspelen nog. “Het doet nog steeds heel veel pijn. Als zoiets gebeurt, heb je het niet voor het kiezen wanneer de moeilijke momenten je in hun greep nemen. Het is niet dat je zelf kunt bepalen wanneer je je verdrietig of blij voelt.”

Eerder in haar leven kende Shiffrin ook al zware problemen. Ze werd ziek door haar angstaanvallen, huilde dagenlang en begon te twijfelen of ze nog wel wilde skiën. Ondanks dat ze de zeges opstapelde. “Ik begon te denken: wat als de Olympische Spelen niet gaan zoals iedereen denkt dat ze moeten gaan?”, vertelde ze aan het magazine TIME. Ze won eens al wenend de slalom in het Finse Levi, maar gelukkig was ze niet. Shiffrin stond ook bekend als de topper die braakte voor wedstrijden.

De oplossing vond ze door zichzelf een bericht te sturen voor wedstrijden. Zoals voor een wedstrijd in het Oostenrijkse Flachau in januari 2018. “Je wil me iets zeggen dat ik niet kan. Ik geef geen garanties. Ik ga niet starten gewoon zodat je op me kan gokken. Ik heb geen idee hoe ik me vandaag tijdens de wedstrijd ga voelen. Ik weet enkel dat ik op dit moment gelukkig ben, hard ski en PLEZIER heb. Ik kan bijna alles aan dat mijn pad kruist”, schreef ze toen.