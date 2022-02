Vanaf komend weekend geen mondmaskerplicht meer, ook bezoekende fans weer welkom in voetbalstadions

Dat alles is het gevolg van de coronabarometer, die vanaf vrijdag niet langer op rood staat, maar op oranje springt. “Welkom terug, fans. Welkom terug langs de Belgische velden. Welkom terug bij jouw favoriete club uit de Pro League. Dit weekend mogen fans terug naar de stadions. Uit én thuis. Zonder mondmaskers, mét een frisse pint en vooral met veel ‘goesting’“, klinkt het in de mededeling.

“Voetbal zonder fans. Voetbal met beperkte fans. Voetbal met mondmaskers. Bubbels in de tribune, maar niet in je bierglas. Geen warme hamburger na de wedstrijd. Geen uitfans. Voetbal was de afgelopen tijd niet hetzelfde. Maar dat is voorbij. We verwelkomen jullie massaal terug in de Belgische voetbalstadions. Als thuissupporter én als uitsupporter. Om terug die typische voetbalsfeer te beleven en samen mooie momenten mee te maken. Om de overwinningen te vieren en de nederlagen samen te verwerken. Euforisch of ontgoocheld, maar altijd respectvol.”

© BELGA

De Pro League roept de fans evenwel op zich te tonen “als ambassadeurs voor het voetbal”. “De voetbalcommunity is zo divers, maar toch ook zo samenhorig. We delen allemaal de passie voor de mooiste sport ter wereld. Laat ons vanaf dit weekend allen samen ambassadeurs zijn voor het voetbal en ons van onze beste kant laten zien. Met respect voor elkaar, voor de tegenstanders, voor de scheidsrechters. Passioneel maar positief.”