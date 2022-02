Hasselt

Verschillende lezers hebben gereageerd op een oproep over de schrijnende toestanden in Limburgse woonzorgcentra. De getuigenissen gaan bijna altijd over gebrekkige zorgverlening als gevolg van een acuut personeelstekort. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke heeft plannen om het probleem op korte en lange termijn aan te pakken.