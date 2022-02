Vorige week klopte hij David Goffin, nu wordt toptennisser Alex de Minaur genoemd in onderzoek naar valse coronacertificaten

Nieuwsagentschap AFP vernam de informatie van Spaanse politiebronnen. Ook andere sporters en publieke figuren zouden op een lijst van mogelijke kopers staan.

De Minaur nam in januari deel aan de Australian Open, waar vaccinatie verplicht was. Novak Djokovic werd om die reden uit het toernooi gezet en moest vervolgens het land verlaten. De Australische nummer 32 van de wereld versloeg vorige week in de eerste ronde van het toernooi in Rotterdam David Goffin.

© AP

De Spaanse politie heeft deze week de tweede fase afgerond van operatie “Jenner”, die in januari van start ging tegen de Spaanse tak van de organisatie die valse coronacertificaten en PCR-tests fabriceerde. Contact met mogelijke kopers ging via instant messaging-applicaties.

In totaal werden elf personen gearresteerd wegens “valsheid in geschrifte of het gebruik van vervalsingen” en “2.200 personen zijn onder de loep genomen omdat zij op frauduleuze wijze aan hun coronacertificaat zijn geraakt”.