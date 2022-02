Roze rokje, chique schoenen en een schoonheidsslaapje: de favorieten van de Billie-redactie

Zonnige broek

Lien, redactrice: “Kleur op de catwalk, dus ook in mijn kleerkast. Deze broek met hoge taille had ik in het zwart en ecru, en nu dus ook in frisgeel.”

Broek met beklede ceintuur van Zara, 39,95 euro

www.zara.com

Water, de rest komt later

Lise, adjunct-chef: “Dit als de zoveelste fles hyaluronzuur van The Ordinary die ik koop. Heb het gevoel dat mijn huid dit spul echt ‘opdrinkt’.”

Bigger Hyaluronic Acid 2% + B5 van The Ordinary, 13 euro

www.debijenkorf.be

Mengen maar

Lien, redactrice: “Enige tijd geleden verving ik mijn tientallen make-upborstels door een beperktere set. Enkel deze om te blenden ontbrak nog.”

Oogschaduw blending penseel van Dior, 31,90 euro

www.iciparisxl.be

Broek of rok?

Lien, redactrice: “Als kind had ik een hekel aan broekrokken en zelfs over dit exemplaar heb ik even getwijfeld. Maar in combinatie met een witte bloes op een zomerse bestemming … Plots waren de twijfels helemaal weg.”

Felroze broekrok van Zara, 25,95 euro

www.zara.com

Schone slaper

Veronique, coördinatie: “Wanneer chronisch slaapgebrek zichtbaar wordt, kan ik dit potje van Shiseido warm aanbevelen. Dit vegan masker op basis van yuzu moet je smeren zonder te verwijderen, voelt heerlijk fris en is een weldaad voor een vermoeid gelaat.”

Gezichtsmasker WASO Yuzu-C van Shiseido, 25,20 euro

www.parfuma.com

Toch maar gekocht

Lien, redactrice: “Ik ging geen schoenen meer kopen. Ik ging geen schoenen meer kopen. Ik …heb ze toch maar gekocht. Onder het mom dat een paar cognackleurige pumps tijdloos zijn en je ze altijd kan dragen.”

Pumps in suède en patentleer, Jimmy Choo, 595 euro

row.jimmychoo.com

