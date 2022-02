Hof van beroep Antwerpen komt met zwaardere straf voor moordpoging in Beverlo

Het hof van beroep in Antwerpen heeft Alwin B. (54) uit het Nederlandse Almere zwaarder bestraft voor de moordpoging op zijn vrouw en stiefdochter in Beverlo (Beringen). Hij had hen twee jaar geleden met een hamer op het hoofd geslagen. De vijftiger werd bij verstek veroordeeld tot acht jaar cel, twee jaar meer dan in eerste aanleg. Het hof beval ook zijn onmiddellijke aanhouding.