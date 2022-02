Leicester City denkt nog steeds aan Charles De Ketelaere (maar moet eerst andere Belg verkopen)

Als Youri Tielemans deze zomer een toptransfer scoort, kan dat Leicester City volgens Britse bronnen helpen om Charles De Ketelaere binnen te halen. The Foxes zijn al langer geïnteresseerd in de aanvaller van Club Brugge.

Waar belandt Charles De Ketelaere na dit seizoen? Half Europa heeft het Brugs goudhaantje op het lijstje staan, maar Leicester City is al langer geïnteresseerd in zijn diensten. Al moet de club van Youri Tielemans natuurlijk eerst de nodige fondsen verzamelen. Volgens Britse bronnen moet Leicester zeker één zware uitgaande transfer doen vooraleer het een bod kan doen op de aanvaller, die bij Club Brugge de volgende uitgaande recordtransfer moet worden.

En zo kan Tielemans zijn ploegmaat bij de Rode Duivels dus een handje helpen, want de middenvelder wil deze zomer, met nog één jaar contract op de teller, een toptransfer scoren. In Engeland klinkt het dat Leicester dat geld dan zou kunnen gebruiken om De Ketelaere los te weken. Blauw-zwart hoopt minstens 35 miljoen euro te vangen voor CDK, afhankelijk van bonussen en constructies. Naast Leicester volgen AC Milan en in mindere ook Real Madrid zijn ontwikkeling.