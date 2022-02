Moskou wordt “gedwongen te reageren” op afwijzing van veiligheidseisen

Op 26 januari had de Amerikaanse regering Moskou een schriftelijk antwoord bezorgd over de veiligheidsbekommernissen van Rusland. Daarin was Washington niet ingegaan op de Russische eis dat de NAVO niet verder oostwaarts zou uitbreiden. In plaats daarvan stellen de VS besprekingen voor over de plaatsing van raketten in Europa en wederzijdse beperkingen op militaire manoeuvres. Washington stelt ook voor dat Moskou bepaalde militaire infrastructuur waarover bezorgdheid bestaat in Europa kan inspecteren.

Ondertussen laat het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken weten dat “bij gebrek aan bereidheid aan de Amerikaanse kant om in te stemmen met duidelijke juridische garanties voor onze veiligheid (...) zal Rusland gedwongen zijn te reageren, onder meer met maatregelen van militaire en technische aard”.

Rusland zegt tevreden te zijn dat de VS bereid zijn om te werken aan “maatregelen voor wapenbeheersing en risicovermindering”, maar dat kan enkel gebeuren als ook de belangrijkste Russische eisen op tafel liggen. “De Russische voorstellen vormen een alomvattend pakket en moeten in hun geheel worden bestudeerd, zonder dat een van de onderdelen ervan wordt uitgesloten”, luidt het.

Daarnaast benadrukt Moskou dat het geen invasie van Oekraïne overweegt, hoewel het land meer dan 100.000 soldaten aan de grens heeft ingezet. “Er vindt geen invasie plaats en die is ook niet gepland”, aldus het Kremlin.

Volgens Moskou beschuldigt het Westen Rusland ervan dat het Oekraïne wil aanvallen om “Russische voorstellen inzake veiligheidsgaranties onder druk te zetten en te devalueren”.