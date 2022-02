Grondwettelijk Hof bevestigt euthanasiewet

Het Grondwettelijk Hof heeft donderdag het beroep tot vernietiging van de wijzigingen aan de euthanasiewet verworpen. Dat beroep was ingediend door een groep particulieren, onder wie ook drie artsen.

De klagers namen onder meer de onbeperkte duur van de wilsverklaring in het vizier. Voorheen was die wilsverklaring maar vijf jaar geldig, maar met de aanpassing (van 15 maart 2020) werd die verklaring geldig voor onbepaalde duur. Die aanpassing is volgens het Hof “niet zonder redelijke verantwoording”.

Een ander deel van de klacht, een deel over het verbod voor zorginstellingen om euthanasie binnen hun muren te verbieden, is door het Hof onontvankelijk verklaard. De verzoekende partijen zijn zelf geen zorginstellingen en kunnen dus niet aantonen dat zij rechtstreeks geraakt worden door het verbod, meen het Hof.