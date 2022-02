HeersApp in nieuw jasje

Je kan nu ook aanmelden met je itsme-account in de HeersApp. — © rr

Voortaan kan je de Heersapp, de app met nieuws van de gemeente Heers, ook gebruiken om je Burgerprofiel te raadplegen of je Covid Safe Ticket te tonen.

Aanmelden kan nu ook via itsme en meldingen van Mijn Burgerprofiel verschijnen in de app. De andere functies, zoals het nieuwsoverzicht, de evenementen, de belangrijke wegenwerken in de gemeente, de afvalkalender en een meldingskaart, blijven beschikbaar. De HeersApp kreeg ook een frissere lay-out voor nog meer gebruiksgemak. (frmi)