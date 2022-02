Thibau Nys maakt rentree in slotweekend van veldritseizoen

Thibau Nys maakt zijn rentree tijdens het slotweekend van het veldritseizoen. De 19-jarige renner van het Baloise Trek Lionsteam testte in aanloop naar de slotmanche van de Superprestige in Gavere, van zaterdag 12 februari, positief op het coronavirus en moest daarom ook de laatste manche van de X20 Badkamers Trofee, een dag later, noodgedwongen laten schieten.