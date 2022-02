Baby in levensgevaar na “incident” in kinderdagverblijf in Gent, drie personen opgepakt

Een baby van zes maanden oud is woensdag in kritieke toestand naar het ziekenhuis in Gent gebracht. Kinderdagverblijf ’t Sloeberhuisje, waar het kindje werd opgevangen, is door de politie verzegeld.

Het parket werd donderdagochtend ingelicht door het UZ Gent in verband met een kind van zes maanden oud dat woensdag in het ziekenhuis werd binnengebracht na een oproep vanuit een kinderdagverblijf in Mariakerke. Het kind bevindt zich in kritieke toestand, meldt het parket donderdag.

Donderdag stapte het parket af in het kinderdagverblijf, samen met de onderzoeksrechter, de wetsdokter, het labo van de FGP en de lokale recherche. Het kinderdagverblijf werd verzegeld. Drie personen werden gearresteerd en worden momenteel verhoord.

Kind en Gezin is op de hoogte van het onderzoek door de politie “na een incident” maar geeft voorlopig geen verdere commentaar. Het kinderdagverblijf was in 2016 al eens failliet verklaard.