OVERZICHT. Buikpijn gegarandeerd: deze comedians laten je dit voorjaar luidop lachen

Vergeet dat virus en andere vervelende randzaken: er mag eindelijk weer wat afgelachen worden in de Limburgse cultuurcentra. Voor deze stand-upcomedians bestel je best snel je kaartje. Buikpijn gegarandeerd. Van het lachen, uiteraard.

Verzet tegen het verzet

Tien jaar maakte hij eindejaarsconferences die ook op tv werden uitgezonden. Een sabbatjaar en een coronaonderbreking later toert Michael Van Peel opnieuw met een gewone comedyshow. Dit is een tijd van toenemend verzet tegen alles en nog wat. Iedereen is wel tegen iets, maar niemand staat nog voor iets. En daar rebelleert hij tegen. (agr)

Welcome to the rebellion, Michael Van Peel, op 2/4 De Markthallen Herk-de-Stad, op 28/4 cc Maasmechelen en op 4/6 cc Beringen. Info: www.michaelvanpeel.be

Bekend en bescheiden

In maart 2020 moest normaal de première plaatsvinden, maar twee jaar later is Xander De Rycke dan toch op tournee met Bekend & Bescheiden, zijn grootste show ooit. Het wordt een twee uur durend spervuur aan observaties en verhalen die ook terug te vinden zijn in zijn gelijknamige biografie.

© FRANK ABBELOOS

Xander De Rycke - ‘Bekend & Bescheiden’: C-mine Genk (24/2), De Bogaard Sint-Truiden (25/3), De Kimpel Bilzen (23/4), Cultuurcentrum Hasselt (17 en 18/5). Alle info: www.xanderderycke.be

Lachend bijleren

Van Lieven Scheire kunnen we nog wat leren. En mogen we lachen in de klas. Humor zit nu eenmaal in het DNA van deze nerd. Zijn theaterlezing heet nog DNA ook. Daarin strooit hij kwistig rond met waanzinnige weetjes en onthutsende theorieën over genetica. (agr)

DNA, Lieven Scheire, op 26/2 Muze Heusden-Zolder (uitverkocht), op 22 en 23/3 cc Hasselt, op 29/3 cc Maasmechelen, op 14/4 cc Beringen (uitverkocht) en op 13/5 cc Lanaken (uitverkocht). Info: www.lievenscheire.be

Gênante influencer

Omdat ze veelal op beauty en de eeuwige jeugd focussen hebben influencers een beperkte houdbaarheidsdatum, weet Henk Rijckaert. “Laat ons eerlijk zijn: er zijn veel meer oude, lelijke mensen. Dat is een enorme markt waar ik kan inspringen. De influencer van de gênante dingen.” (agr)

© FRANK ABBELOOS

Influencer, Henk Rijckaert, op 24/2 Het Loo Tessenderlo, op 10/3 De Bogaard Sint-Truiden, op 25/3 Ter Kommen Hoeselt en op 31/3 C-mine Genk. Info: www.henkrijckaert.be

Een zwaar leven

Heel haar leven kreeg Amelie Albrecht te horen dat ze nergens zou komen met haar grote mond en haar neiging om alles in het belachelijke te trekken. Laat het nu net dat zijn dat haar in 2018 Humo’s Comedy Cup opleverde. Nu toert de comédienne met haar eerste avondvullende voorstelling. (agr)

Zwaar leven, Amelie Albrecht, op 4/3 De Plak Diepenbeek en op 1/4 Ter Kommen Hoeselt. Info: www.ameliealbrecht.be

Jan Jaap III

Na De ideale wereld zoekt Jan Jaap van der Wal weer zijn natuurlijke habitat op: het theater. Dit is het slot van de trilogie over een Nederlander op ontdekkingstocht in ons land. (agr)

© FRANK ABBELOOS