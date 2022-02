Jaarling van Limburgse roedel vertrokken: DNA-sporen in Duitsland gevonden

Een van de jaarlingen van August en Noëlla heeft de roedel verlaten. Half januari werden haren van het mannetje in een prikkeldraad in Aken in Duitsland gevonden. Het nieuws werd donderdag door het INBO bekendgemaakt.

Een van de twee jaarlingen die tot eind 2021 bij de Limburgse roedel bleef, is dus vertrokken. Dat blijkt uit DNA-onderzoek. De mannetjeswolf is richting Duitsland getrokken. Over het lot van zijn broer is nog niets bekendgemaakt.

Het nest welpen van 2020 bestond uit drie mannetjes en twee vrouwtjes. De twee vrouwtjes verongelukten bij het oversteken van de baan. Van een mannetje ontbreekt al lange tijd elk spoor. Eentje zit nu in Duitsland. Over het lot van de vijfde is nog niets bekendgemaakt. In 2021 werd de roedel uitgebreid met zes welpen. Eentje daarvan is intussen ook verongelukt.

Dodelijk ongeval

Woensdagavond werd op de A2 in Weert (Nederland) ook nog een wolf doodgereden. Of dat exemplaar iets te maken heeft met de Limburgse roedel zal uit DNA-onderzoek moeten blijken. Het kan altijd zijn dat een van de welpen van vorig jaar intussen ook het nest heeft verlaten. Het kan dat wolven voor hun eerste jaar uit de roedel vertrekken. Maar het is wel heel vroeg.

“De Nederlanders gaan het onderzoek doen”, zegt Koen Van Muylem, woordvoerder van het INBO. “De gegevens worden dan vergeleken met die we hier hebben. Dat is het goede aan het consortium tussen de Benelux en Duitsland. Zo kunnen we makkelijk gegevens uitwisselen en weten we bijvoorbeeld ook dat GW1924m Aken is gepasseerd. Het zou fijn zijn als ook Frankrijk en Italië in dat consortium stappen.”

Volgende week wordt nog meer nieuws verwacht. Bijvoorbeeld of de wolf die verdronk in het Albertkanaal een van de jongen van August en Noëlla was. mm