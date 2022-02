Mede dankzij de ligging, het stadscentrum en de vele evenementen is Bilzen een toeristisch succesverhaal. — © Johnny Geurts

Bilzen

In Bilzen werden donderdag de toeristische cijfers bekendgemaakt. Het stijgend aantal bezoekers wordt toegeschreven aan de uitgesproken troeven: de ligging, het stadscentrum, de vele evenementen en de enorme groei van B&B’s en vakantiewoningen. Dat zorgde in 2020 voor 47.000 overnachtingen. In 2016 waren er dat amper 20.000.