De olympische dag in vijf momenten: Loena Hendrickx achtste, Kamila Valieva niet op het podium, afscheid van schaatslegende

Loena Hendrickx sluit haar tweede Olympische Spelen als achtste af. De olympische kampioene in het kunstschaatsen heet niet Kamila Valieva – gekraakt onder de druk na de controversiële dopingzaak en niet op het podium. Ireen Wüst schaatste haar laatste olympische wedstrijd en neemt afscheid met dertien olympische medailles. Herbeleef deze donderdag in vijf momenten.

1. Loena Hendrickx, als enige West-Europese tussen de wereldtop

Topacht van de wereld, in een discipline waar alle grote wintersportnaties op inzetten, vergelijkbaar met gymnastiek op de Olympische Zomerspelen: het olympische parcours van Loena Hendrickx is ongemeen knap. Na de korte kür stond ze zevende. In haar vrije kür wervelde ze, op één sprongfoutje op een (relatief) makkelijke Salchov na. Even duiden: Hendrickx is de enige West-Europese die mee kan wedijveren tussen de grootmachten van het kunstschaatsen. “Ik haal hier de top-acht en mag zeggen dat ik tot de wereldtop behoor.”

Zolang de technische elementen (de sprongen) zwaarder doorwegen dan de components (het artistieke) zullen de ‘springmachines’ zoals de drie Russinnen in het voordeel zijn tegenover Hendrickx.

Loena Hendrickx. — © REUTERS

2. Omstreden Kamila Valieva niet op het podium (met asterisk)

De tranen welden op, en hoeft het te verbazen? Miss Perfect, haar bijnaam, kon ze niet laten zien, ze maakte fouten die ze normaal niet maakt. De vijftienjarige Kamila Valieva, binnenkort zestien, is gekraakt onder de immense druk. Nadat ze positief testte, mocht ze toch deelnemen. Vooral haar entourage ligt onder vuur, het heeft er alle schijn van dat ze daarvan het slachtoffer is. Normaal steekt ze boven alles en iedereen uit. Op wat haar hoogtepunt moest worden, staat ze niet op het podium. Ook die vierde plaats is onder voorbehoud. Er staat een asterisk achter haar naam, mogelijk wordt ze alsnog uit de uitslag geschrapt. Haar positieve dopingtest moet immers nog worden uitgeklaard, omdat er nu te weinig tijd was.

Het podium van de meestbesproken competitie van Peking: Anna Cherbakova goud, Alexandra Trusova zilver, Kaori Sakamoto brons. De Japanse is de verrassing van deze Spelen die de Russische hegemonie kon doorbreken.

Kamila Valieva. — © AFP

3. Het laatste kunstje van medailleveelvraat Ireen Wüst

Het is zo’n vertrouwd beeld, maar het is echt afgelopen: de Olympische Winterspelen zullen het vanaf nu zonder Ireen Wüst moeten doen. Op haar laatste olympische wedstrijd, de 1.000m, eindigde ze als zesde. “Het was meer vechten dan schaatsen. Ik besef nog niet dat dit mijn laatste olympische wedstrijd was. Maar dat was ook goed, anders had ik niet volledig in mijn wedstrijden gezeten. Maar na zestien jaar is het mooi geweest.” Met dertien olympische medailles is de snelschaatsster de succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden. Vijf Spelen op rij behaalde Wüst goud. Topfavoriete Miho Takagi snelde naar goud, voor Jutta Leerdam en Brittany Bowe. Sandrine Tas eindigde als 28ste.

Ireen Wüst. — © REUTERS

4. Wééral niet voor skigrootheid Mikaela Shiffrin

Peking 2022 zijn niet de Spelen van Mikaela Shiffrin, een grande dame in het skiën die op verschillende disciplines medaillekandidate was. Shiffrin maakte meer fouten dan dat ze haar kansen deftig kon verdedigen. Op de combiné eindigde ze nog vijfde na de afdaling maar op de afsluitende slalom ging ze in de fout en was het afgelopen. Weeral.

De Amerikaanse vedette greep ook al naast de medailles in andere disciplines. “Ik begrijp het echt niet. En ik ben niet zeker wanneer ik wel een verklaring zal hebben. Ik kan niet uitleggen hoe frustrerend het is dat ik zelfs niet weet wat ik kan leren van deze dag.” Ze heeft nog één kans, op de parallelslalom voor landenploegen. “Ik zou er beter gewoon mee stoppen. Neen, ik zal me wel nog eens opladen. Zo gek ben ik wel.”

De Zwitserse Michelle Gisin won de combiné, voor haar landgenote Wendy Holdener en de Italiaanse Federica Brignone.

Mikaela Shiffrin. — © ISOPIX

5. Canada klopt erfvijand Amerika in ijshockey

Zo, de Canadese ijshockeyvrouwen hebben weer orde op zaken gesteld. Van 2002 tot 2014 kroonden de Canadezen zich tot olympisch kampioen, tot ze in 2018 een voetje werden gelicht door Amerika, na shoot-outs. In Peking had Amerika geen verhaal tegen Canada.

Het ziet er intussen naar uit dat de ‘urban sports’ van de Zomerspelen zich ook doortrekken naar het ijs. Er bestaan plannen om, net zoals 3x3-basketbal, ook 3x3-ijshockey in het leven te roepen, in plaats van het traditionele format. Doel is om de concurrentie een tikje te verhogen: landen moeten minder spelers aantrekken voor deze vorm en kunnen dus makkelijker instappen. Het olympische debuut is voorlopig gepland voor 2030.