Parket in beroep tegen vrijlaten Nederlandse rapper Lil Kleine

Het parket in Amsterdam is in beroep gegaan tegen het vrijlaten van rapper Lil Kleine woensdag. Hij zat sinds dit weekend vast op verdenking van mishandeling van zijn verloofde Jaimie Vaes.

De onderzoeksrechter besliste woensdag dat de 27-jarige artiest, wiens echte naam Jorik Scholten is, de cel mocht verlaten in afwachting van het onderzoek. Lil Kleine zat drie nachten vast op verdenking van een poging tot zware mishandeling of mishandeling. Welke voorwaarden de onderzoeksrechter heeft verbonden aan de schorsing is niet bekendgemaakt.

Zijn advocaat Nienke Hoogervorst liet weten dat Vaes nog geen aangifte heeft gedaan. Volgens het parket is dat niet nodig om tot vervolging over te gaan.