Standard-coach Luka Elsner: “Ontgoocheld in uitspraken Muleka en Klauss”

Standard trekt zaterdag naar de kust voor een duel in de rechterkolom tegen KV Oostende. Op zijn wekelijkse persconferentie liet coach Luka Elsner weten verrast te zijn door de uitspraken van Jackson Muleka en Joao Klauss, die uithaalden naar hun intussen ex-club Standard. “Het stoorde me om bepaalde dingen te lezen die niet kloppen”, reageert Elsner.

Na de nederlaag van zondag op het veld van KRC Genk is de kans op deelname aan play-off 2 zo goed als nihil geworden voor de Rouches. “We moeten niet meer speculeren over het klassement”, beseft ook coach Elsner. “We gaan nu gewoon proberen onze wedstrijden te winnen. Daarvoor heb je wel motivatie nodig. Als die er niet meer zou zijn omdat we uitgeteld zijn voor play-off 2, dan moet je je vragen stellen over je bestaan als profvoetballer.”

Zonder Bodart en Laifis?

Met die uitspraak zet de Sloveen zijn groep alvast op scherp. Elsner kan in Oostende mogelijk geen beroep doen op doelman Arnaud Bodart en verdediger Kostas Laifis. “Bodart en Dragus botsten met elkaar op training. Denis kon donderdag trainen met de groep, maar Arnaud ondervindt veel last van zijn schouder. Ook Laifis moest de training staken met een quadricepsblessure.”

Elsner werd uiteraard ook geconfronteerd met de uitspraken van Jackson Muleka en Joao Klauss. De twee aanvallers zochten tijdens deze mercato andere oorden op -Kasimpasa en STVV- en spuwden deze week hun gal in de Waalse kranten. Zo sprak Muleka van “een waardeloos contract” bij Standard, dat hem naar eigen zeggen liever kwijt dan rijk was. Ook Klauss liet optekenen dat hij bij de Rouches richting de uitgang werd geduwd.

LEES OOK. “Ik kon bij STVV negen keer meer verdienen”: Standard ontstemd over interview Muleka

“Het zijn jongens die ik allebei graag heb en dat zal niet veranderen”, reageerde Elsner. “Maar het stoort me wel om te lezen dat ik gelogen zou hebben over het feit dat Jackson mij gevraagd zou hebben om te mogen vertrekken. En dat ik ze geen vertrouwen gaf. Je moet objectief blijven, kijk naar hun basisplaatsen en wat ze ermee gedaan hebben. Deze spelers kregen kansen want ik vond dat ze kwaliteiten hadden. Ik ben daarom ontgoocheld in hun uitspraken, ja.”