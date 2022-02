Kop rolt in de F1: Michael Masi vervangen door twee raceleiders en een VAR

Michael Masi is niet langer wedstrijdleider in de Formule 1. De FIA vervangt de omstreden Australiër door twee personen, Eduardo Freitas en Niels Wittich. Daarnaast komt er een VAR, die vanuit het FIA-hoofdkwartier een hand zal toesteken.

De kop van Michael Masi (44) moet dan toch rollen na zijn omstreden rol in de ontknoping van het vorige F1-seizoen. De Australiër lag een heel seizoen onder vuur na een reeks beslissingen die weinig consequent waren. Ze vielen vaak ten nadele van Max Verstappen uit, maar in de slotrace gaf de meest controversiële beslissing van Masi de wereldtitel aan de Maaseikenaar. Doordat Masi de race met een ongebruikelijke procedure liet herstarten na een safety-car, kon Verstappen in de slotronde nog voorbij Lewis Hamilton gaan.

Mohammed Ben Sulayem, de nieuwe voorzitter van de FIA, heeft het dossier naar zich toe getrokken. Na gesprekken met alle teams heeft hij donderdag zijn conclusies bekendgemaakt. Hij neemt vier ingrepen.

1. Masi moet weg. Michael Masi wordt vervangen door een nieuw racemanagement. De Duitser Niels Wittich en de Portugees Eduardo Freitas zullen afwisselend wedstrijddirecteur zijn, daarbij geholpen door Herbie Blash als permanente adviseur. Freitas vervulde dezelfde rol in het WK uithouding (WEC), Wittich in de DTM. Blash is een veteraan die als assistent diende onder de legendarische koersdirecteur wijlen Charlie Whiting. Sinds 2016 was hij weg uit de paddock, maar nu keert hij terug om in de controletoren F1-ervaring bij te brengen. Masi krijgt een nieuwe job binnen de FIA aangeboden.

2. Er komt een VAR. Om de wedstrijdleiding bij te staan komt er een VAR (Video Assistance Referee) zoals in het voetbal. In de F1 heet hij Virtual Race Control Room. De kamer wordt geïnstalleerd in het hoofdkwartier van de FIA, en dus niet op het circuit zelf. Er is wel een real-timeverbinding om hulp te bieden met de modernste technologie.

3. Geen radio met de teams. De radio-verbinding tussen de teams en de wedstrijdleiding wordt doorgeknipt. Zo wil de FIA verhinderen dat onnodige druk wordt uitgeoefend en garanderen dat beslissingen in sereniteit worden genomen. Vorig jaar was zowel Mercedes als Red Bull schaamteloos aan het lobbyen bij Masi. Er komt wel nog een nieuwe mogelijkheid om vragen te stellen aan de wedstrijdleiding, maar dan op een minder opdringerige manier.

4. Nieuwe procedure achter safety-car. Nog voor de start van het seizoen (20 maart in Bahrein) komt er een nieuwe procedure waarmee gedubbelde auto’s zich mogen ontdubbelen onder safety-car. (mc)

De boodschap van FIA-president Mohammed Ben Sulayem.