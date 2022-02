PODCAST. Na de 100 honden in één huis in Lanaken: dit zijn de uitwassen van illegale broodfok

In Lanaken werden 99 honden weggehaald bij een koppel. — © Tom Palmaers

De meest schrijnende leefomstandigheden voor dieren ooit, zo omschreven de interventiediensten de situatie van bijna 100 honden die ze vorige week vrijdag weghaalden bij een koppel in Lanaken. De eigenaars zeggen zelf dat ze gechanteerd werden door broodfokkers. Hebben we hier te maken met een zoveelste uitwas van de broodfokkerij? En hoe kan je zelf vermijden om bij een broodfokker uit te komen?

Journalist Roel Damiaans maakte in augustus 2014 een grote reportage over broodfok en volgt sindsdien het nieuws daarover. Hij legt uit hoe groot het probleem is en waarop je zelf kan letten als je een hond koopt.

Komt ook aan het woord in deze aflevering: advocaat Anthony Godfroid, die gespecialiseerd is in dierenrecht.

kp