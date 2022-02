Loena Hendrickx opgelucht na haar vrije kür: “Trots op wat ik gepresteerd heb”

“Ik weet niet wat er gebeurd is bij die laatste sprong, maar hij kwam er niet uit”, verwees ze nog even naar een half mislukte Salchow. “Ik was doodnerveus, ik was aan het sterven. Maar ik heb die zenuwen wel nodig.”

De Kempense liet uiteindelijk haar tevredenheid blijken. “Ik ben wel trots op wat ik gepresteerd heb. Ik voelde mij mentaal heel slecht omdat ik serieus geschrokken was van mijn lage score in de korte kür. Ik was zo teleurgesteld dat ik het niet kon plaatsen. Maar vandaag ben ik opgestaan en heb ik gedacht waarom ik deze sport zo graag doe. Ik heb mij opgepept en wou gewoon genieten. Ik haal hier de top acht en mag zeggen dat ik tot de wereldtop behoor. Ik mag niet te streng voor mezelf zijn.”